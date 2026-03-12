Haberler

Bilecik'te çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan bıçaklı kavgada, 1 polis memuru dahil 3 kişi yaralandı. Olay, iki kardeşin istasyon görevlisiyle tartışması sonucunda meydana geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen ve kardeş oldukları belirlenen M.T. ile R.T, henüz belirlenemeyen nedenle istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden geçen polis memuru Y.T, tarafları ayırmak için araya girdi.

Bu sırada M.T. ve R.T, polis memuru Y.T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Y.T'nin de beylik tabancasıyla ateş etmesi üzerine iki kardeş yaralandı.

Hafif yaralanan M.T. ve R.T. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan polis memuru Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Beyzanur Topçu
