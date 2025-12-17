Haberler

Bilecik'te yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te, yol kenarında karnından bıçaklanmış halde bulunan Suriye uyruklu Mahmud el-Huseyin'in katil zanlısı 18 yaşındaki F.Y. tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkarken, cinayetin bir çay ocağında alınan izinsiz bıçakla işlendiği belirlendi.

Bilecik'te, yol kenarında karnından bıçaklanmış şekilde bulunan yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi yakınlarındaki Şehir Ormanı önündeki yol kenarında dün gece karnından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Suriye uyruklu Mahmud el-Huseyin'in (19) katil zanlısı olduğu öne sürülen F.Y. (18) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki Tevfikbey Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Mahmud el-Huseyin ile arkadaş olduğu belirlenen F.Y.'nin, cinayeti kentteki bir çay ocağından izinsiz aldığı bıçakla işlediği öğrenildi.

Dün gece Şehir Ormanı önünde, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiye rastlanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Mahmud el-Huseyin olduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title