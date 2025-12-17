Bilecik'te yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Bilecik'te, yol kenarında karnından bıçaklanmış şekilde bulunan yabancı uyruklu kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi yakınlarındaki Şehir Ormanı önündeki yol kenarında dün gece karnından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Suriye uyruklu Mahmud el-Huseyin'in (19) katil zanlısı olduğu öne sürülen F.Y. (18) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki Tevfikbey Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Mahmud el-Huseyin ile arkadaş olduğu belirlenen F.Y.'nin, cinayeti kentteki bir çay ocağından izinsiz aldığı bıçakla işlediği öğrenildi.

Dün gece Şehir Ormanı önünde, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiye rastlanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Mahmud el-Huseyin olduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.