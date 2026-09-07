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Bilecik'te bahçeden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bahçeden ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bahçeden ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Aşağı Armutlu köyünde yaşayan A.Ş. evinin bahçesinde topladığı çalıları yaktığı sırada, rüzgarın etkisiyle alevler önce bitişiğindeki araziye daha sonra ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, helikopter, 2 arazöz ve itfaiye ile personelin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerce daha sonra söndürülen alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

"Taksirle orman yangınına sebebiyet verme" suçundan gözaltına alınan A.Ş'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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