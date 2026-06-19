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Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik'in Kuyubaşı köyünde bir bağ evinde fırından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Kuyubaşı köyünde İ.D'ye ait bağ evindeki fırında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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