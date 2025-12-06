Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Ciciler köyünde, henüz bilinmeyen nedenle bir bağ evinde yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kullanılmaz hale gelen bağ evindeki yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.