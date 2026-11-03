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Bilecik'te asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Sözer başkanlığında yapıldı

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Bilecik'te asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Sözer başkanlığında yapıldı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Valiliğin yeni binasında düzenlendi. Toplantıda asayiş, terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık, siber suçlar ve okul güvenliği ele alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Valiliğin yeni binasında düzenlenen toplantıda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suçlarla mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele, trafik tedbirleri ile okul güvenliği konuları ele alındı.

Toplantıya, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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