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Bozüyük'te Arazi Yangını Söndürüldü

Bozüyük'te Arazi Yangını Söndürüldü
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Kovalıca köyündeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, helikopter, 3 arazöz ve 4 müdahale aracı ile 25 personelin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.

Kaynak: AA
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