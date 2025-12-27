Haberler

Bilecik'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bilecik'te bir apartmanın altıncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle bir kişi dumandan etkilendi.

Bilecik'te bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi Dinar Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın altıncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

