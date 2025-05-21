Bilecik'te Ahşap Evde Yangın Çıktı

Bilecik'te Ahşap Evde Yangın Çıktı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki bir üç katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ev tamamen yandı ve kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'tin Osmaneli ilçesinde çıkan yangında üç katlı ahşap ev yandı.

Camicedit Mahallesi'nde Ekrem Arpa'ya ait üç katlı kullanılmayan ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Belediye itfaiyesi ve Orman İşletmesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında kullanılmaz hale gelen üç katlı ahşap ev yıkıldı.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkan Vekili Ergün Özsoy, olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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