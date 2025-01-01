Bilecik'te Ahşap Evde Yangın Çıktı
Bilecik'in Kurtköy beldesinde İsmail Karakaş'a ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bilecik'te iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Kurtköy'de İsmail Karakaş'a ait ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden Köy Muhtarı Mehmet Çolak, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.