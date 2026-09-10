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Bilecik'te 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bilecik'te 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Bilecik'te, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Bilecik'te, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, "hükümlü ve tutuklunun kaçması ile tahsis gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.Ç. (25) yakalandı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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