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Bilecik'te 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Bilecik'te 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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Bilecik'te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında 300 kınalı keklik Edebali Devlet Avlağı'nda doğaya bırakıldı. Salım ile kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla mücadele, keklik popülasyonunun güçlendirilmesi ve ekolojik dengenin korunması hedefleniyor.

Bilecik'te, 300 kınalı keklik Edebali Devlet Avlağı'nda doğaya bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen 2026 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Tahsis ve Salım Programı kapsamında gerçekleştirilen salımda kınalı keklikler, doğayla buluşturuldu.

Kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla mücadeleye katkı sağlanması, keklik popülasyonunun güçlendirilmesi ve ekolojik dengenin korunmasının amaçlandığı programa ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Faik Oktay Sözer, doğal yaşamın korunmasının ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Kekliklerin yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sözer, yaban hayatını destekleyen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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