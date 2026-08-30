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Bilecik'te Zafer Bayramı Fener Alayı Coşkusu

Bilecik'te Zafer Bayramı Fener Alayı Coşkusu
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Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi. Vatandaşlar Türk bayrakları ve fenerlerle yürüdü, bando eşliğinde İzmir Marşı söylendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı, ardından M Lisa konser verdi.

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşayalım" temasıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Tevfikbey Caddesi'nden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde İzmir Marşı'na eşlik etti.

Fener alayına, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye başkan yardımcıları, Yeni Parti Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan etkinlik kapsamında şarkıcı M Lisa konser verdi.

Kaynak: AA
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