Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'te, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K. (32) yakalandı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA