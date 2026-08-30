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Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

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Bilecik'te, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Bilecik'te, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K. (32) yakalandı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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