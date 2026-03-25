Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Tıp Fakültesinde "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende, 86 öğrenciye önlükleri, Vali Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ile protokol üyeleri tarafından giydirildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, 2020 yılında kurulan fakültenin kısa sürede güçlü bir akademik kadro ve altyapıyla bölgenin önemli tıp fakültelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kaklıkkaya, "Bugün giyeceğiniz beyaz önlük, temizliğin, asaletin ve bilgeliğin sembolü olduğu kadar büyük bir sorumluluğun da işaretidir. Hekimlik yalnızca bilgiyle değil vicdanla, ahlakla ve insan sevgisiyle yapılır. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdünün rehberliğinde, bu emanete her zaman layık olacağınıza inancım tamdır." diye konuştu.

Meslekte 25 yılını dolduran 29 doktora Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı tarafından teşekkür belgesinin verildiği program, "Biz Sağlık Ordusuyuz" temalı video gösterimi ve müzik dinletisiyle sona erdi.