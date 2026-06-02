Jandarma Komutanı şehit ailelerini ziyaret etti

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kıdemli Albay Vanlı, eşi Hatice Vanlı ile birlikte 25 Ekim 1991'de Hakkari Çukurca'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Er Necdet Ayhan'ın Alpagut köyünde yaşayan anne ve babası ile 8 Ağustos 1999'da Adana Yüreğir'de şehit olan Jandarma Er Mehmet Bilgin'in Taşçılar köyünde ikamet eden anne ve babasını ziyaret ederek, hüzünlerini paylaştı.

Vanlı, "Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, onların bizlere bıraktığı en kutsal emanetler olan ailelerinin her daim hizmetindeyiz. Bizler büyük bir aileyiz ve kahramanlarımızın hatırasını sonsuza dek yaşatacağız. Devletimiz ve jandarma teşkilatımız her zaman yanlarındadır." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
