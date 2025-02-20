Bilecik İl Emniyet Müdürü Muhtarlarla Huzur Toplantısı Düzenledi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yılmaz, Polis Evi'nde müdür yardımcıları ve birim amirlerinin katıldığı huzur toplantısında, organize suçlar, uyuşturucu, asayiş ve trafik gibi alanlarda yapılan çalışmalar ile tedbirler değerlendirildi.

Muhtarlarla görüş ve önerileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bilecik'in huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Vatandaşımızın güvenliğini her zaman ön planda tutmaktayız. Muhtarlarımız da bu sürece önemli katkılar sunmaktadır. Teşkilatımız ile muhtarlarımız arasındaki işbirliğini artırmak adına görüş alışverişi gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla geliştirilecek işbirliği ile kentin huzurunu teminat altına alacağız. İlin huzuru ve güvenliği için birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz."