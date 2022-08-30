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Bilecik haberi: Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan görevine başladı

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Bilecik haberi: Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan görevine başladı

Bilecik haberine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, görevine başladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, görevine başladı.

Mercan, yaptığı açıklamada, Gölpazarı'nın ecdadın ilk kurduğu yörelerden biri olduğunu belirterek, ilçeye hayırlı hizmetler yapabilmek için çalışacaklarını söyledi.

Gölpazarı'nın tarihi bir öneme sahip olduğunu kaydeden Mercan, ilçenin hem turizm potansiyeli ile hem de gıda sanayisi ile önünün çok açık olduğunu dile getirdi.

Mercan, şunları kaydetti:

"Değerli bir yer, inşallah bütün kurumlarımızla iş birliği içinde hizmet etmeye çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu sosyal projelerle ilgili çalışmalarımıza titizlikle takip ederek devam edeceğiz. Tarımsal potansiyeli işlemek için neler yapılabileceğini değerlendirip paydaşlarımızla beraber gerekli çalışmaları yürüteceğiz."

Ceviz işleme tesisinin hizmete girmesi için de gerekli çalışmaları yaptıklarına değinen Mercan, "Ceviz kurutma ve soyma tesisimizin nasıl daha randımanlı çalışabileceğini değerlendirip, köylülerimizin bu tesisten beklentilerinin neler olduğunu öğrenip onlara hizmet edebilecek hale getirerek inşallah tarımsal kalkınmayı destekleyici çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Özuğur - Güncel

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