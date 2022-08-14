Haber : Bilecik gündem haberleri: Bilecik'te ayının saldırdığı kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik gündem haberleri: Bilecik'te ayının saldırdığı kişi yaralandı

 - Güncelleme:
Bilecik gündem haberleri: Bilecik'te ayının saldırdığı kişi yaralandı

Bilecik yerel gündem haberine göre Pazaryeri ilçesinde bir vatandaş ayı saldırısından yaralı kurtuldu.

Pazaryeri ilçesinde bir vatandaş ayı saldırısından yaralı kurtuldu.

Sarıdayı köyünde yaşayan şehit Sedat Çakır'ın ağabeyi Selami Çakır, sabah saatlerinde tarlasına giderken ayı ile karşılaştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çakır, köpeklerin sayesinde ayıdan kurtuldu.

Pazaryeri İlçe Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edilen Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Sedat Çakır Pazaryeri Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title