Bilecik gündem haberleri: Bilecik'te ayının saldırdığı kişi yaralandı Bilecik yerel gündem haberine göre Pazaryeri ilçesinde bir vatandaş ayı saldırısından yaralı kurtuldu. Pazaryeri ilçesinde bir vatandaş ayı saldırısından yaralı kurtuldu. Sarıdayı köyünde yaşayan şehit Sedat Çakır'ın ağabeyi Selami Çakır, sabah saatlerinde tarlasına giderken ayı ile karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çakır, köpeklerin sayesinde ayıdan kurtuldu. Pazaryeri İlçe Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edilen Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel AA / İbrahim Öztosun Sedat Çakır Pazaryeri Hisarcık Güncel Haberler

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