Bilecik gündem haberi... Bilecik Belediyesi 'rüşvet' iddianamesi kabul edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik gündem haberi... Bilecik Belediyesi 'rüşvet' iddianamesi kabul edildi

Bilecik gündem haberi... Bilecik Belediyesi 'rüşvet' iddianamesi kabul edildi

Bilecik haberler... BİLECİK Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu başkanıyken rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan Selçuk Erdağı ile görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

 - Güncelleme:

BİLECİK Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu başkanıyken rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan Selçuk Erdağı ile görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.Soruşturmanın ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanıp Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, kabul edildi. İddianamede, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin ile Şahin'in danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın Bilecik'te yapılacak olan bir AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Güncel

Semih Şahin Bilecik Selçuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title