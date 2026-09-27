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Bilecik Gölpazarı'nda iki katlı evde çıkan yangında baba ve kızı hayatını kaybetti

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Bilecik Gölpazarı'nda iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü, incelemede baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında annenin kendi imkanlarıyla evden çıktığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yapılan incelemede Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Hamdiye Erdönmez'in yangın sırasında kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenildi. Yangında ölen Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in cansız bedenleri savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: BİLECİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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