Bilecik Cumalı köyünde örtü yangını söndürüldü, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü

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Bilecik'te çıkan örtü yangını havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Cumalı köyünün üst bölgesindeki dağlık arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bitki örtüsünün yoğun olarak bulunduğu bölgedeki yangında alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alana doğru ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin yanı sıra havadan ve çevredeki çiftçiler de traktörleriyle müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin ve bölge sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 2 hektarlık örtülük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Çalışmaların devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA