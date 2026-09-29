Bilecik Bozüyük'te otomobil tarlaya devrildi, 3 kişi yaralandı, sürücünün belgesi yok

Bilecik Bozüyük'te otomobil tarlaya devrildi, 3 kişi yaralandı, sürücünün belgesi yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil tarlaya devrildi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi, sürücünün belgesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
F. Ç. (20) idaresindeki 10 LZ 613 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile M.K.K. (30) ve E.Ç. (31) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bu arada sürücünün belgesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA