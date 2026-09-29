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Bilecik Bozüyük'te otomobil tarlaya devrildi, 3 kişi yaralandı, sürücünün belgesi yok

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil tarlaya devrildi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi, sürücünün belgesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

F. Ç. (20) idaresindeki 10 LZ 613 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile M.K.K. (30) ve E.Ç. (31) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu arada sürücünün belgesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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