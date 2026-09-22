BİK Samsun çalışanları Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi

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Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Bölge Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kızılayın kan stoklarının güçlendirilmesi ve düzenli kan bağışının teşvik edilmesi amacıyla Atakum Kaymakamlığı hizmet binasında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay ekiplerinin gönüllü bağışçılardan kan kabul ettiği kampanyaya BİK Samsun Bölge Müdürlüğü çalışanları da katılarak kan bağışında bulundu.

BİK Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, kan bağışının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Düzenli kan bağışının ihtiyaç sahiplerine umut olduğuna işaret eden Engin, kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Engin, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bir kişinin yapacağı kan bağışı, ihtiyaç duyulduğunda başka bir insanın hayatına dokunabilir. Türk Kızılayın bu anlamlı kampanyasına destek vermekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA