Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay'dan DHA Genel Müdürü Coşkun'a ziyaret

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun'u ziyaret ederek ajansın faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve basın alanındaki yürütülen çalışmaları görüştü.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

İadeiziyarette, DHA Genel Müdürü Coşkun ajansın faaliyetleri hakkında Çay'a bilgi verdi. Görüşmede ayrıca, basın alanında yürütülen çalışmalar ele alındı. Ziyaret sonunda Coşkun ve Çay, birbirlerine hediye takdim etti.

