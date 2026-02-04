Basın İlan Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürü Yürekli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Diyarbakır Bölge Müdürü Murat Yürekli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yürekli, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" fotoğraflarını seçen Yürekli, "Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" karelerine oy verdi.

Yürekli, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur Rugbisi" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Yürekli, Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri" oylamasında her yıl özenli seçkilerle sunulan karelerin birçok hikayeyi barındırdığını belirterek, "Özellikle tarihe not düşülmesi açısından bu karelerin çok önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyorum. Anadolu Ajansının bu çalışması toplumumuz tarafından daha çok benimsenecek. Bu emek takdire şayandır." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.