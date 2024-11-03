Bijon Anahtarının Fırlaması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek istediği sırada bijon anahtarının fırlaması sonucu başından yaralanan Metehan Tekin (37) hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Metehan Tekin idaresindeki 60 AFT O23 plakalı otomobil, Birol Bostancı Caddesi'nde seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı. Otomobili yol kenarına çekip lastiği değiştirmek için aracı kriko ile kaldıran Tekin, vidaları sökmeye çalıştığı sırada bijon anahtarı fırladı. Metehan Tekin, anahtarın başına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA