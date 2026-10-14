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Bihar'da Ganj Nehri'nde tekne alabora oldu, çoğu çocuk yaklaşık 14 kişi öldü

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Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde Ganj Nehri'nde tekne alabora oldu ve çoğu çocuk yaklaşık 14 kişi hayatını kaybetti. Kaza salı gecesi Vaishali bölgesindeki bir köy yakınlarında meydana geldi; teknede 20'den fazla kişi vardı, hastaneye kaldırılan 6 kişiden 3'ü kurtarıldı.

YENİ DELHİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde Ganj Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu çoğu çocuk yaklaşık 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel bir polis yetkilisinin salı günü yaptığı açıklamaya göre kaza salı gecesi geç saatlerde eyaletin Vaishali bölgesinde bulunan bir köyün yakınlarında meydana geldi.

Alabora olan teknede 20'den fazla kişinin bulunduğu belirtildi.

Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kendilerinden haber alınamayan kişilere yönelik arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Xinhua
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