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Hindistan'da dini ritüel faciası: 37'si çocuk 46 kişi boğuldu

Hindistan'da dini ritüel faciası: 37'si çocuk 46 kişi boğuldu
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Hindistan'ın Bihar eyaletinde 'Jivitputrika Festivali' sırasında nehirde boğulma olayları meydana geldi. 37'si çocuk toplam 46 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, kayıplar için arama çalışmaları devam ediyor.

Hindistan Times gazetesinin haberine göre, kadınların çocuklarının iyiliği için oruç tuttuğu ve beraber nehre girdiği "Jivitputrika Festivali" sırasında boğulma olayları yaşandı. Eyalet yetkilileri, 15 farklı bölgede dini ritüel sırasında meydana gelen boğulma olaylarında 37'si çocuk 46 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve ailelere tazminat ödeneceğini duyurdu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel

Yerel Yönetim Hindistan 3-sayfa Güncel Yaşam Çocuk Bihar

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Yorumlar (2)

Emre Gök:

Allah akıl fikir versin

4
0
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HALİS ER:

harika yaaaaa , ibadet şu şekilde sanırım su altında en fazla kalan cennete

3
0
yanıtYanıtla
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