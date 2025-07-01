Bigadiç'te Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına 15 arazöz, helikopter ve uçaklarla toplam 100 personel müdahale etti. Soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.
İlçeye bağlı Güvemçetmi ve Çömlekçi mahalleleri arasındaki tarım arazilerinde dün çıkan yangına, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 7 hizmet aracı, 1 helikopter, 3 uçak, 1 dozer, 2 greyder ve 100 personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel