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Balıkesir'de süt tankerinin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

Balıkesir'de süt tankerinin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde süt tankerinin emniyet şeridinde duran otomobile çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde süt tankerinin emniyet şeridinde duran otomobile çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. (65) idaresindeki 10 AK 472 plakalı süt tankeri, Mecidiye Mahallesi Karyağdı mevkisinde emniyet şeridinde duran U.V. (44) yönetimindeki 10 ASU 168 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki eşi H.V. (39) ve 2 yaşındaki çocuğu H.V. de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. U.V'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Süt tankeri sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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