Bigadiç'te Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.