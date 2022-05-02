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Bigadiç'te bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Emrah Çakmak - Güncel
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Bigadiç'te bayramlaşma programı düzenlendi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

BİGADİÇ, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleşen programa, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Yargıtay Üyesi Hikmet Kanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Bulut Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bekdüz, İlçe Müftüsü Mehmet Uçmuş, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Aydın ve beraberindeki heyet, programın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AA / Emrah Çakmak - Güncel

Ramazan Bayramı, Balıkesir, Hisarcık, Bigadiç, Güncel, Haberler

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