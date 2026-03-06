Haberler

Biga'da öğrenciler, İstanbul'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren öğretmenin anısına karanfil dağıttı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki öğrenciler, İstanbul'da bir bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatmak için karanfil dağıttı. Öğrenciler, öğretmenlerini sınıflarında ziyaret ederek bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ortaokul öğrencileri, İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatmak ve öğretmenlerine destek olmak amacıyla karanfil dağıttı.

Biga Ortaokulu öğrencileri, okulda görev yapan öğretmenleri sınıflarında ziyaret ederek karanfil verdi.

Öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Çelik için düzenlenen etkinlikte öğretmenleri duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
