Biga İstiklal Caddesi'nde Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Tamamlandı

Çanakkale'nin Biga ilçe Belediyesi'nin ilçe merkezinde yer alan İstiklal Caddesi'nde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, caddenin kullanımına açıldığını ve cadde üzerindeki tüm yenilikleri vatandaşlara duyurdu.

Çanakkale'nin Biga ilçe Belediyesi'nin ilçe merkezinde yer alan İstiklal Caddesi'nde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona gelindi.

Biga Belediyesi'nin ilçe merkezinde yer alan İstiklal Caddesi'nde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, caddenin kullanımına açıldığını ve cadde üzerindeki tüm yenilikleri vatandaşlara duyurdu.

30 Ağustos'ta başlayan bu önemli çalışma sürecinde şu ayrıntılar dikkat çekti. Altyapı çalışmalarında cadde boyunca kanalizasyon hattı yenilendi. 108 abonenin kanalizasyon bağlantıları değiştirilmiş ve parsel bacaları oluşturuldu. Yağmursuyu hatları yer altına alınmış ve ızgara sistemleri yenilendi. Kanalizasyon kapakları ve yağmursuyu ızgaraları modernize edildi. Su temininde caddenin çok büyük bir kısmında 225 mm temiz su ana hattı inşa edildi. Sadece İstiklal Caddesi'nde bulunan aboneler için 90 mm temiz su hattı ve abone bağlantıları yapıldı. 63 tatlı su çeşmesinin hattı yenilenmiş ve 120 abonenin temiz su bağlantıları güncellendi. Üstyapı çalışmalarında yol ortasında 4600 m2 özel desen beton parke taşı kullanıldı. Tretuvarlarda 2500 m2 karo döşenmiş ve caddenin büyük bir kısmına siyah mineralli bordür eklendi. Engelli inişleri için özel imalat rampalar oluşturuldu. Bu önemli proje, İstiklal Caddesi'ni altyapı ve üstyapı açısından modernize ederek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, cadde esnafı başta olmak üzere tüm Bigalılara sabrı ve desteği için teşekkür etti. - ÇANAKKALE