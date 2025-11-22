Biga'da Yolda Ayı Görüntülendi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir sürücü yol kenarında karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile kaydetti. Ayı otomobilin önünde bir süre koşarak ilerledikten sonra ormana doğru gitti.
