Biga'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan denetlemeler kapsamında hakkında, Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması bulunan S.K'yı Turan Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.