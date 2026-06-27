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Biga'da öğrenciler uçurtma şenliğinde bulundu

Biga'da öğrenciler uçurtma şenliğinde bulundu
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Kaymakamlık ve Karabiga Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline uçurtma uçurarak merhaba dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamlığı ve Karabiga Belediyesi işbirliğiyle "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle Karabiga beldesindeki Karbi Sosyal Tesisleri sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda öğrenci ve aile bir araya geldi.

Karnelerini alarak yaz tatiline adım atan öğrenciler, rüzgarlı havada uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu.

Etkinliğe katılan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, İlçe Jandarma Komutan Vekili Fuat Gençer ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca çocuklarla yakından ilgilenerek sevinçlerine ortak oldu.

Yaz tatilinin ilk gününde deniz kenarında arkadaşlarıyla uçurtma uçuran öğrenciler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
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