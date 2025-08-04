Biga'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Balıklıçeşme köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Balıklıçeşme köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Cihan BAYRALI/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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