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Biga'da Muhtarlar Günü için düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

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Biga'da Muhtarlar Günü için düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene Biga Belediye Başkanı Alper Şen ve muhtarlar katıldı; Biga Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Ferah, Kaymakam Ercan Kayabaşı'nı ziyaret etti.

??????? Çanakkale'nin Biga ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Biga Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ağaköy Muhtarı Ayhan Ferah, muhtarlığın yerel demokrasinin en temel unsuru olduğunu belirterek, "Muhtarlık görevi halkımızın en yakınındaki yönetim birimi olarak sorunları çözmek, talepleri dinlemek ve ihtiyaçlara cevap vermekle sorumludur. Bu makam sadece bir idari görev değil, aynı zamanda bir gönül hizmetidir." dedi.

Törene Biga Belediye Başkanı Alper Şen, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, askeri erkan, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Törenin ardından Biga Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Ferah ve beraberindeki muhtarlar, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
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