Haberler

Biga'da Kocabaş Çayı için taşkın uyarısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nın debisinin yükselmesi nedeniyle taşma riski için vatandaşlar uyarıldı. Belediye, önlem almak amacıyla vatandaşların çay boyundaki araçlarını kaldırmalarını istedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye ekipleri, bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle debisi yükselen Kocabaş Çayı'ndaki taşma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Bölgede etkili olan sağanak yağışlar sonucu Kocabaş Çayı'nın Çan bölgesindeki kesimlerinde su seviyesi taşma noktasına geldi.

Suyun debisindeki artışın Biga ilçe merkezinde de olumsuzluklara yol açabileceği değerlendirildi.

Biga Belediyesinden yapılan açıklamada, çayın taşma ihtimaline karşı tedbir alındığı belirtilerek, "İlçemizde çayın taşması ihtimaline karşı vatandaşlarımızın araçlarını acilen çay boyundan kaldırmaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Belediye ve emniyet ekipleri, çay boyu güzergahında park halindeki araçların kaldırılması için anonslar yaparak denetimlerini sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşların olası taşkın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA " / " + Ahmet Tunç -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti