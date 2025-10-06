Haberler

Biga'da Çiftçilerden 'Özgür Filistin' Mesajı

Biga'da Çiftçilerden 'Özgür Filistin' Mesajı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Fikret Savaş kardeşler, gıda tarıma traktörle 'Özgür Filistin' yazarak Gazze'deki duruma dikkat çekti. Yaptıkları çizimi dron ile kaydederek sosyal medyada paylaştılar.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Savaş ve Fikret Savaş kardeşler, tarlalarına traktörle 'Özgür Filistin' yazdı.

Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı köyünde yaşayan Hüseyin ve Fikret Savaş kardeşler, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için tarlalarına traktörle 'Özgür Filistin' yazarak, Filistin bayrağı çizdi. Filistin halkına destek vermek amacıyla yaptıkları çizimi dron ile kaydeden kardeşler, o anları sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
