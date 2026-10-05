Biermann, İsrail hükümetini eleştirdi, Gazze saldırılarını savaş suçu olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya'nın Yahudi kökenli tanınmış şarkı yazarı ve şair Wolf Biermann, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının savaş suçu olduğunu söyledi.

Yazar ve şair Biermann, günlüklerinin yayımlanması dolayısıyla Alman Haber Ajansı'na (DPA) verdiği röportajda, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının savaş suçu olduğunu vurgulayan Biermann, "Bu, dünyadaki pek çok insana acı veriyor. Ama bana iki kat, üç kat daha fazla." ifadelerini kullandı.

Biermann, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine sert eleştiriler yönelterek İsrail'in gerici, acımasız bir baskı devletine dönüşmek üzere olduğunu belirtti.

Geçmişte umut ettiği demokratik ve insancıl İsrail'in artık kalmadığını kaydeden Biermann, "Şu anda en kötü ve en tehlikeli antisemitler İsrail'de yaşıyor." diye konuştu.

Johann Wolfgang von Goethe'nin Faust adlı eserine atıfta bulunan Biermann, İsrail kabinesini "lemurlar" (Şeytanın yardımcıları) olarak nitelendirdi.

Babasının Yahudi olduğu gerekçesiyle Auschwitz toplama kampına gönderildiğini ve burada öldürüldüğünü aktaran Biermann, "Dünyaya bakışım, ailemin korkunç geçmişi yüzünden bulanıklaşmıyor." dedi.

AfD'nin yükselişi sadece Doğu Almanya ile açıklanamaz

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) özellikle doğu eyaletlerinde ve Berlin'de güç kazanmasını da değerlendiren Biermann, partinin başarısını yalnızca Doğu Almanya'nın ve yeniden birleşmenin yarattığı toplumsal yaralarla açıklamanın yetersiz olduğunu söyledi.

Almanya'nın Nazi geçmişinin toplumun siyasi ve ahlaki yapısında derin izler bıraktığını belirten Biermann, otoriteye duyulan özlemin ve bazı siyasi eğilimlerin nesilden nesile aktarılabileceğini kaydetti.

Her toplumun belirli dönemlerde kendine özgü bir "siyasi DNA" taşıdığını aktaran Biermann, bunun kriz, kıtlık veya refah dönemlerinde farklı biçimlerde ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA