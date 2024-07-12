Biden'dan tarihe geçecek gaf! Zelenskiy'i çağırırken "Başkan Putin" diye seslendi

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Sözleşmesi'nin imza töreninde yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın özgürlük ve geleceğini korumak için birlikte hareket edeceklerini vurgulayarak, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i sahneye çağırırken Putin'i tanıttı.

NATO ZİRVESİ'NDE UKRAYNA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında "Ukrayna Sözleşmesi"nin imza töreninde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vahşi savaşına karşı herkesin birlik olduğunu belirten Biden, Ukrayna'nın özgürlük ve geleceğini korumak için birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden

JOIE BIDEN'DAN TARİHİ GAF

Joe Biden, Ukrayna gibi özgür ülkelerin "tiran komşulardan" korkmadığı bir dünya düzeni için birlik içinde olduklarını ifade etti. Biden programda tarihi bir gaf yaptı. Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i çağırırken "Putin" diye seslendi.

"KARŞINIZDA BAŞKAN PUTİN"

Rakibi Donald Trump'la canlı yayın münazarasından sonra fiziksel ve zihinsel sağlığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Biden, Zelenskiy'i sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." ifadesini kullandı.