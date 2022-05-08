Biden'ın eşi Jill Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı anneler çocuklarıyla geçirdi
AA - Robert Nemeti - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 8 Mayıs Anneler Günü'nü Slovakya'nın Kösice kentinde savaş mağduru Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla geçirdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 8 Mayıs Anneler Günü'nü Slovakya'nın Kösice kentinde savaş mağduru Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla geçirdi. Jill Biden, 60 Ukraynalı çocuğun eğitim aldığı okula gelerek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
AA / Robert Nemeti - Güncel