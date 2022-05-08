Biden'ın eşi Jill Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı anneler çocuklarıyla geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden'ın eşi Jill Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı anneler çocuklarıyla geçirdi

AA - Robert Nemeti - Güncel
 - Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 8 Mayıs Anneler Günü'nü Slovakya'nın Kösice kentinde savaş mağduru Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla geçirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 8 Mayıs Anneler Günü'nü Slovakya'nın Kösice kentinde savaş mağduru Ukraynalı anneler ve çocuklarıyla geçirdi. Jill Biden, 60 Ukraynalı çocuğun eğitim aldığı okula gelerek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AA / Robert Nemeti - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Anneler Günü, Jill Biden, Slovakya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title