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Biden'ın Dublin ziyareti Trinity College'da Filistin sloganlarıyla protesto edildi

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Biden'ın Dublin ziyareti Trinity College'da Filistin sloganlarıyla protesto edildi
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Eski ABD Başkanı Joe Biden, Dublin'e düzenlediği sürpriz ziyaret sırasında Trinity College Dublin'de protestolarla karşılaştı. Biden'ın Gazze politikasını eleştiren protestocular 'Utanın' ve 'Özgür Filistin' sloganları attı; İrlanda polisinin gözaltılar yaptığı bildirildi.

DUBLİN, 11 Kasım (Xinhua) -- Eski ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda'nın başkenti Dublin'e düzenlediği sürpriz ziyaret sırasında Trinity College Dublin'de protestolarla karşılaştı.

Yerel medyanın bildirdiğine göre, Biden ve eşi Jill Biden salı günü oğulları Hunter Biden'ın üniversitenin Tarih Derneği'nden Kamu Söylemine Üstün Katkı Altın Madalyası aldığı törene katıldı.

Protestocular, Biden'ın ziyaretini ve Biden yönetiminin Gazze'deki çatışmaya yönelik tavrını eleştiren konuşmalar yaparken, "Utanın" ve "Özgür Filistin" gibi sloganlar atıldı. İrlanda polisinin olayla ilgili gözaltılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İrlanda polisi, yerel basına yaptığı açıklamada, Trinity College Dublin'de yaşanan bir olaya ilişkin ihbarlar üzerine ekiplerin müdahalede bulunduğunu doğrularken, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: Xinhua
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