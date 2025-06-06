Biden'ın Doktoru İfadesi İçin Çağrıldı

Biden'ın Doktoru İfadesi İçin Çağrıldı
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ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, Joe Biden'ın 'bilişsel gerileme' iddialarıyla ilgili olarak doktoru Kevin O'Connor'ı komite önünde ifade vermeye çağırdı. O'Connor'ın, Biden'ın sağlık durumu ve af kararlarının imzalanması konusundaki ilişkileri araştırılacak.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Joe Biden'ın başkanlığı döneminde yaşadığı "bilişsel gerilemeyi" gizlediği gerekçesiyle doktoru Kevin O'Connor'ı komite önünde ifade vermeye çağırdı.

Comer, X hesabından yaptığı paylaşımda O'Connor'a gönderilen mahkeme celbine yer vererek "(Eski) Başkan Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın, Biden'ın bilişsel gerilemesinin örtbas edilmesi ve otomatik kalemin izinsiz kullanımıyla ilgili Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi soruşturması kapsamında 27 Haziran 2025'te ifade vermesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Celp ile birlikte gönderdiği mektupta da komitenin ayrıca O'Connor'ın Biden ailesiyle olan kişisel veya maddi ilişkilerinin, başkanın sağlık durumu hakkındaki kamuya açık değerlendirmelerini etkileyip etkilemediğini araştırdığını kaydeden Comer, "doktorun tanıklığının kritik öneme sahip olduğunu" belirtti.

Öte yandan, O'Connor'ın avukatı David Schertler, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada, komitenin gönderdiği mektubu ve celbi inceledikten sonra Comer'a yanıt vereceklerini kaydetti.

O'Connor'ın daha önce gönüllü olarak ifade vermeyi reddetmesinin ardından gönderilen celp, doktorun 27 Haziran'da ifade vermesini zorunlu kılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın başkanlığı döneminde "bilişsel gerileme" yaşadığını ve bunun çevresi tarafından gizlendiğini iddia ederek Biden'ın görev süresince yaptığı icraatların soruşturulması talimatını vermişti.

"Otomatik kalem" iddiaları

Trump, eski ABD Başkanı Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının "otomatik kalemle" imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.

"Uykulu Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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