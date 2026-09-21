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Bıçaklı saldırıda yaralanan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç taburcu edildi

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Bıçaklı saldırıda yaralanan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç taburcu edildi
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Bıçaklı saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç taburcu edildi. Meriç, sağlık durumunun iyi olduğunu, iyileşme sürecinin hekimlerin programı doğrultusunda evinde sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Bıçaklı saldırıda yaralanan ve bir süre hastanede tedavi gören YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç taburcu edildi.

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatla aramızdaki bağın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden idrak ettiğim zorlu bir süreci geride bırakıyorum. Hastanedeki tedavimin ardından taburcu edildim. İyileşme ve takip sürecim, hekimlerimizin belirlediği program doğrultusunda evimde devam ediyor. Genel sağlık durumum iyi, klinik seyrim ise olumludur" ifadesini kullandı.

Meriç, "Gaziantep Şehir Hastanesi ile Koç Üniversitesi Hastanesi'nin hekimlerine, hemşirelerine ve tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri mesleki titizlik ve özveri için teşekkür ediyorum. Duaları ve iyi dilekleriyle yanımda olan vatandaşlarımıza, devlet ve siyaset dünyasının temsilcilerine, aileme, çalışma arkadaşlarıma, YENİ Parti örgütümüze ve yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Her zorlu süreç, geride yalnızca bir iz değil, geleceğe dair yeni bir anlam da bırakır. Bu sürecin bana kattığı güç ve inançla; yine, YENİDEN buluşmak üzere…" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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