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Bıçaklı Saldırı Sonrası 5 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehditler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli ve 4 suça sürüklenen çocuk tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili gelişmeleri açıkladı.

(ANKARA)- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesinin tehdit edilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli ve 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'ye ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesinin tehdit edilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli ve 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında 1 suça sürüklenen çocuk Gümüşhane'de gözaltına alınmış olup İstanbul'a gönderilmiştir. Hayatını kaybeden evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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