Bıçaklı saldırgan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

BURSA'da, ağabeyi ve amcasının da aralarında bulunduğu 5 kişiyi bıçakla yaralayarak, kaçtığı ormanda çıplak halde yakalanan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Osman Ekin (24) yargılandığı davanın duruşmasında, "Pişmanım. Olay tarihinde kendimde değildim. Bazen bana geliyorlar. İlaç kullanmadığımda sıkıntı yaşıyorum" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, adli tıp raporuyla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Osman Ekin'e, 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, geçen yıl 15 Temmuz'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Osman Ekin, ailevi nedenlerle ağabeyi Ö.E. (44), amcası F.E. (61) ve ağabeyinin kayınpederi A.C.Ü. (65) ile tartıştı. Bu sırada Osman Ekin, yanındaki bıçakla tartıştığı 3 kişi ile kendilerini ayırmak isteyen akrabaları H.E. (50) ve R.G.'yi (44) de yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Ekin'i, Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanda elinde bıçakla çıplak halde buldu. Bir süre polise direnen Ekin, gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen Ekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, adli tıp raporuyla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Osman Ekin'e, 5 kişiyi yaralama suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliye talebini reddedip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.